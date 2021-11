Samal ajal kui Poola riik on piiri kaitsma saatnud tuhanded sõdurid, tegutsevad mitmed piiri ääres elavad inimesed viimased kuud iga päev selle nimel, et piirivalvuritest mööda pääsenuid aidata. Mõnel juhul pakutakse neile oma kodus peavarju, süüa ning saadetakse seejärel uuele teekonnale lootuses, et nad jõuavad õnnelikult Lääne-Euroopasse.