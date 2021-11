USA õigustab seni salajas hoitud naiste ja laste pommitamist Süürias

Viimaste lahingute ajal ISISe vastu Süürias, mil terrorirühmituse liikmed olid kogunenud mudaväljale Bāghūz linna lähistel, saatis USA sõjavägi 18. märtsil 2019 piirkonda drooni, et otsida sihtmärke, kuid leidis vaid jõekaldale kogunenud naiste ja laste suure rühma, kirjutas The New York Times nädalavahetusel.