Uus-Meremaa maoorid tülitsevad vaktsiinivastastega sõjatantsu kasutamise pärast

«Me ei toeta nende seisukohta ja me ei taha, et meie tupuna’t (esivanemaid – toim) või meie iwi’t (hõimu – toim) seostataks nende sõnumitega,» teatas Ngāti Toa hõim Reutersi vahendusel. «Meie sõnum meeleavaldajatele, kes tahavad kasutada «Ka Matet», on kasutada mõnda teist hakat. Me ei kiida heaks «Ka Mete» kasutamist sel eesmärgil.»