Tapvasse sudusse mattunud Delhi söe põletamisele pidurit ei tõmba

Samal ajal kui India pealinna on mattunud mürgisesse sudusse, nägi riik ÜRO kliimatippkohtumisel COP26 ränka vaeva, et söe kasutamist piiravad lubadused oleks võimalikult tagasihoidlikud, mis asjatundajet sõnul on tingitud sellest, et riik peab planeedi tulevikust tähtsamaks enda majanduskasvu.