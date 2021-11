ÜLEVAADE ⟩ Austria paneb vaktsineerimata kodanikud koju luku taha

See tähendab, et välja võib minna ainult tööle, toidupoodi ja jalutama või vaktsineerima. Eilsest kehtima hakanud piirangutest on vabastatud alla 12-aastased lapsed ja hiljuti haigusest taastunud inimesed. Piirangud kehtivad esialgu kümme päeva, pärast seda vaadatakse viirusemeetmed uuesti üle.