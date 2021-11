Lukašenka ja Merkel pidasid migrandikriisi pärast telefonivestluse

Tegemist on Lukašenka esimese telefonivestlusega lääneriigi liidriga pärast seda, kui ta eelmisel suvel valitsusvastased protestid maha surus.

Merkeli pressiesindaja Steffen Seibert kinnitas telefonikõnet. «Kaks liidrit rääkisid keerulisest olukorrast Valgevene ja Euroopa Liidu piiril. Eriti humanitaarabi vajalikkusest sealsetele põgenikele ja migrantidele,» ütles Seibert. «Nad leppisid kokku, et jätkavad seda dialoogi,» lisas kantsleri eestkõneleja.

Saksa välisminister Heiko Maas ütles varem päeval Euroopa Liidu välisministrite kohtumisele saabudes, et Valgevenet ootavad seoses rändekriisiga Poola piiril karmimad sanktsioonid.

Valgevene president Lukašenka tundus üritavat esmaspäeval kriisi leevendada ja kinnitas, et ei soovi konflikti, kuid Maas ütles, et Brüsselil ei ole plaanis taganeda. «Lukašenka nõuab, et tühistaksime kõik sanktsioonid. Anname täna oma vastuse. Karmistame sanktsioone veelgi,» ütles Maas.