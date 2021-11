Intervjuu ⟩ Luik: artikli 4 kasutamine on Poola, Leedu või Läti otsustada

Tellijale

Kas on tulekul artikli 4 konsultatsioonid või ei?

See sõltub väga palju riikidest, kes on praegu otseselt Valgevene-Vene operatsiooni põhilised sihtmärgid. Vastavalt Washingtoni lepingule peaksid nemad selle artikli käivitama.

Kui artikli 5 puhul on vaja konsensust, siis artikli 4 puhul võib sõna otseses mõttes iga NATO riik sellise istungi kokku kutsuda.

Kuidas see praegu läheb, on raske ennustada. Praegu meil siin ei ole informatsiooni, et Poola, Leedu või Läti oleksid sellist sammu tegemas.

Te ütlete «Valgevene-Vene operatsioon». Kas selle alla käib ka praegu Ukraina ümber toimuv?

Kogu olukorda tuleks vaadata tervikuna.

Esiteks on see kindlasti katse demonstreerida läänele Valgevene-Vene hübriidvõimeid ja sellega meie tegevust mõjutada. Samas ei tohi me jätta tähelepanuta, et samal ajal toimub vägede koondumine Ukraina piiri äärde.

Näiteks USA välisminister on avaldanud väga tugevalt muret, milliste eesmärkidega Venemaa seda teeb, ja ka hoiatanud Venemaad, et igasugused agressiivsed kavatsused Ukraina suhtes on väga ohtlikud.