Venemaa tulistas satelliidi puruks, USA mõistis raketikatsetuse hukka

«Siiani on katse käigus tekitatud üle 1500 jälgitava prahiobjekti ja tohutu hulk väiksemat prahti, mis ohustas kõigi rahvaste huve Rahvusvahelises Kosmosejaamas (ISS),» rääkis Price.

Ühendriikide andmetel valmistusid töötajad juhtunu tõttu juba kosmosejaamast lahkuma. Siiski selgus, et praht ei satu jaama marsruudile.

«See oli puhtalt sõjaline katse ehk niiöelda mõõgaraputamine ja seda poleks tohtinud teha. Üha enam kosmosetehnoloogiaga tegelevaid inimesi usub, et orbiidil on juba liiga palju prügi. Selle tahtlik lisamine on andestamatu,» ütles Harvardi ülikooli astronoom Jonathan McDowell.