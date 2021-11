Leedu kaitseminister arutas NATO juhiga rändekriisi

«NATO peasekretär rõhutas Anušauskasega vesteldes NATO riikide vahelise solidaarsuse olulisust ja kinnitas, et allianss on valvas ja valmis reageerima muutuvatele asjaoludele Valgevene ja NATO riikide piiril,» teatas Leedu kaitseministeerium.

Anušauskas tõi välja, et oluline on osutada tuge ka Ukrainale.

«Venemaa surve Ukrainale ei saa jääda vastuseta. Me näeme Valgevene ja Ukraina kriisi vahel seost. Me peame kaaluma Venemaa rolli Valgevenes laiemas, pikemas perspektiivis. Sõjaväelises mõttes on Valgevene Venemaa lahutamatu osa,» ütles minister.