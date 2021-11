ELi välispoliitikajuht ärgitas Minskit kiirendama olukorra lahendamist piiril

Borrelli sõnul kinnitas Makei talle, et Minsk on orienteeritud lahendama rändekriisi.

«Ta kinnitas mulle, et nad osutavad humanitaarabi, et kaasavad selleks sõjaväe, et on valmis võimaldama põgenikke abistavate ÜRO organite juurdepääsu (piirile). Antud juhul olid need head uudised,» ütles ta pressikonverentsil Brüsselis.