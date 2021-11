Rootsi on valmis saatma Ukrainasse väljaõppemissioonile sõjaväelasi

Kaitseminister ütles end toetavat Baltimaade ettepanekut Euroopa Liidu eestvõttel toimuvast väljaõppemissioonist Ukrainas, mis võib tähendada, et Rootsi saadab Ukrainasse ohvitsere.

Suurbritannia teatas paari päeva eest, et on valmis vajaduse korral saatma Ukrainasse kuni 600 eriväelast seoses kartustega, et Venemaa võib olukorda eskaleerida ja riiki tungida.