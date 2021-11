MMA võitleja tappis vaktsiiniteemalise vaidluse käigus arsti

Khozhiev, kes on ennast nimetanud vaktsineerimata palgamõrvariks, pussitas Ribati surnuks pärast seda, kui nende vahel puhkes Covid-19 koroonaviiruse vastu vaktsineerimise teemal terav vaidlus, vahendab The Sun.

Mees on varem korduvalt tunnistanud, et on vaktsiinivastane ning jaganud selleteemalisi postitusi ka sotsiaalmeedias.