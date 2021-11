Poola: migrandikriis võib kesta aastaid

Teisipäeval tõrjusid Poola piirivalvurid ja sõdurid neid kividega pildunud migrante pisargaasi ja veekahuriga. Vastasseis Euroopa Liidu idapiiril on kestnud juba kuid, kuid viimasel nädalal teravnenud.

Kaitseminister Mariusz Błaszczak ütles, et öösel tehti veel piiriületuse katseid.

Tuhanded peamiselt Lähis-Idast pärit migrandid on koondunud Valgevene-Poola piirile ja loodavad pääseda Euroopa Liitu. Lääs süüdistab olukorra tekitamises Valgevene presidenti Aleksander Lukašenkot, kes tahab maksta kätte sanktsioonide eest.

Lukašenko liitlane, Vene president Vladimir Putin on süüdistuse tagasi lükanud ja kritiseerinud ELi, et too ei taha migrante vastu võtta.