Taliban palub USA kongressil külmutatud Afganistani arved avada

Talibani välisminister Amir Khan Muttaqi ütleb avalikus kirjas, et suurim Afganistani probleem on rahaline ebakindlus, mille juured viivad «meie rahva varade külmutamiseni Ameerika valitsuse poolt».

Afganistani pärast muretsevad riigid on lubanud sadu miljoneid dollareid abi, aga ei taha seda enne kätte anda, kui Taliban ei ole loonud ühiskonnast suuremat osa kaasavat valitsust ega taganud õigusi naistele ja vähemustele.

Muttaqi märgib kirjas USA kongressile, et 2021. aastal möödub sada aastat päevast, mil Washington tunnustas Afganistani suveräänsust.

«Meie suhetes on olnud tõusu ja mõõnu,» tunnistab ta ning lisab, et praegu on Afganistanil esimest korda 40 aasta järel stabiilne valitsus.