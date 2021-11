Arstid: Saakašvili on kriitilises seisundis

Uudisteagentuur Interfax vahendas varem päeval, et õigusvahemehe Nino Lomdžaria soovitusel kokku pandud rühm tuntud Gruusia arste vaatas teisipäeval viie tunni jooksul vanglahaiglas läbi ekspresident Mihheil Saakašvili ja leidis, et teda ei peaks seal ravima.

«Viisime läbi mõnigad analüüsid Mihheil Saakašvili tervise osas ja võime öelda, et ta tõesti nälgib, ning seda kinnitavad ka teda ööpäevaringselt jälgivad arstid. Ma ei ütleks, et tema tänane seisund vajab intensiivset ravi ja teraapiat,» lausus ajakirjanikele arst Giorgi Grigolia.

«Saakašvili järele valvavad vahetustega vabariikliku haigla litsentseeritud arstide brigaadid. Praegu ei vaja Saakašvili reanimatsiooni, tal on vaja intensiivset teraapiat. Minu isiklik arvamus on, et sellise patsiendi nagu Saakašvili ravimine ei ole selles meditsiiniasutuses otstarbekas, sest selles olukorras pole tarvis mitte üksnes reanimatolooge, vaid ka teiste erialade arste, kes on olemas mitmeprofiilses kliinikus,» tõdes Grigolia.