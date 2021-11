Liibüast teele asunud migrandipaadist leiti kümme surnukeha

Heategevusorganisatsiooni päästelaev Geo Barents päästis uppuvalt laevalt 99 inimest enne, kui jõudis alumisel tekil kurva leiuni. Hilisemas avalduses märgiti, et õhk lõhnas kütuse järele ja tõenäoliselt võisid ohvrid aurude tõttu lämbuda, kui olid 13 tundi merel triivinud.

MSF-i sõnul olid need kümme surmajuhtumit välditavad ja küsis: «Kuidas me saame sellega leppida 2021. aastal?»

Sel aastal on sel teekonnal hukkunud 1236 inimest, kui eelmise aasta samal perioodil oli hukkunuid 858, kinnitas Flavio Di Giacomo ÜRO rändeagentuurist IOM.

Di Giacomo kirjutas Twitteris, et tõenäoliselt hoidis Geo Barents ära rohkem surmasid, mis näitab vajadust suurendada patrullide hulka merel.

Heategevuslaeva pardale on võetud 186 inimest, neist 61 alaealist, kellest noorim on vaid kümne kuu vanune. Migrantide päritoluriikide hulgas on Guinea, Nigeeria, Elevandiluurannik, Somaalia ja Süüria ning nad asusid teele Liibüa rannikult.