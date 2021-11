Avalduses märgiti, et Iraan on viimastel kuudel ärakasutanud häkkerite avastatud turvaauke. Sihikule on võetud peamiselt transpordi-, tervishoiu- ja rahvatervise sektorid. Ründajad kasutavad häkkimist andmete varastamiseks ja lunavara abil väljapressimiseks.