Šveits karmistab pärast murdvarguste jada relvapoodide turvanõudeid

Uued turvareeglid jõustuvad 1.jaanuarist, kuid relvapoodidel on meetmete kaasajastamiseks viis aastat aega, teatas föderaalne justiits- ja politseiamet oma avalduses.

Viimase aasta jooksul on mitu relvapoodi sattunud murdvarguste või sissemurdmiskatsete sihtmärgiks.

Šveitsis on tulistamised äärmiselt haruldased, kuid on kombeks, et kaitseliitlased hoiavad relvi kodudes.