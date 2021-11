Putin: Moskva on valmis konstruktiivseks dialoogiks Washingtoniga

«Jah, paljudes kahepoolsetes ja rahvusvahelistes küsimustes meie huvid, hinnangud ja seisukohad tõesti erinevad,» ütles Putin välisministeeriumi laiendatud kolleegiumi ees esinedes, lisades, et ehkki kohati on lahkelid dramaatilised, on Venemaa kontaktideks avatud.