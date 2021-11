Leedu president Valgevene hübriidrünnakust: peame vältima olukorra eskaleerumist

President lisas, et NATO tähelepanu ei vaja mitte vaid praegused ebaseadusliku immigratsiooni väljakutsed, vaid ka Valgevene kiire sõjaline integratsioon Vene sõjaväelisesse süsteemi. Nausėda arvates toob see kaasa uued väljakutsed NATO kollektiivses julgeolekus ning peab peegelduma plaanides, strateegiates ja taktikas, eriti Valgevenega piirnevast regioonist rääkides.

«Selleks, et lahendada piiril viibivate migrantide olukord, tuleb tekitata tingimused, et rahvusvahelised organisatsioonid saaksid töötada Valgevene piiril inimestega, kes on režiimi pantvangis ja pakkuda neile humanitaarabi,» ütles Nausėda.