Eestlasest WHO ametnik Jarno Habicht: pandeemia on lakmuspaber meie ühiskonnale

«Kui meil pole globaalset solidaarsust, siis on meil väga-väga raske pandeemiast välja tulla,» väitis WHO Euroopa suurimat esindust juhtiv Habicht intervjuus Postimehele. «Niikaua, kuni sul on üks koht maailmas, kus lõke lööb leekima, pead sa [pandeemiaks] valmis olema. See on nagu rabapõleng. Tundub, et kõik on juba rahulik, aga kuskil ikka hõõgub ja siis läheb jälle uuesti [põleng] lahti.»