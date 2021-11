AK ⟩ «See ei ole migrandikriis, vaid rünnak inimrelvadega»

Euroopa Liidu varjupaigasüsteem on isegi heldem, kui 1951. aasta pagulasi puudutav Genfi konventsioon nõuaks. Samas on migratsioon muutunud Euroopa poliitikas väga plahvatusohtlikuks teemaks. Need kaks asjaolu teevad illegaalsest rändest relva, mille moodsaima versiooni Valgevene nüüd käiku lasi.