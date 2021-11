Austria parlament tühistas ekskantsler Kurzi saadikupuutumatuse

Sestpeale kaitses teda fakt, et ta on oma Austria Rahvapartei (ÖVP) parlamendifraktsiooni liider ja parlamendisaadik.

Kurz teatas ise varem, et tahab puutumatuse äravõtmist, et juurdlus saaks edasi minna. Ta rõhutas, et tahab võidelda valede väidete vastu, mis maksid talle valitsusjuhi koha.