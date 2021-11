WTA juht ähvardab Hiinat turniiride lõpetamisega

Need väited kõrvaldati kiirelt Hiina Twitterile sarnanevalt Weibo platvormilt ja sellest ajast on 35-aastane tennisetäht kadunud.

WTA juht Steve Simon ütles CNN-le, et ta on valmis Pengi turvalisuse nimel kaotama tulutooval Hiina turul sadu miljoneid dollareid.

«Oleme kindlasti valmis oma tegevuse välja tõmbama ja tegelema kõigi sellega kaasnevate komplikatsioonidega,» ütles Simon. «Sest see on kindlasti suurem kui äri,» lisas ta.

Vaatamata sellele, et surve Hiina võimudele Pengi olukorra ja turvalisuse selgitamiseks on kasvanud, pole Peking tema kohta midagi avaldanud.

Hiina riiklik telejaam CGTN näitas sel nädalal ekraanipilti, väites, et tegemist on Pengi e-kirjaga Simonile ja teistele WTA juhtidele, kus ta kinnitab, et esitatud süüdistused ei vasta tõele, lisades, et ta on kodus ja temaga on kõik hästi.