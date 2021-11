AK ⟩ Hiina asjatundja: Xi vajab sõjaähvardusi poliitiliselt elus püsimiseks

Tellijale

Hiina provotseerib üha enam Taiwanit sõjaväelendudega saare õhukaitsetsoonis, samuti rõhutab Peking ikka ja jälle, et Taiwani taasühendamine Hiinaga on vaid aja küsimus. Kas tegu on pigem jõudemonstratsiooniga või ennustab see peatset kuuma konflikti?

Ma arvan, et tegelikult mõlemat. Osaliselt on see mõeldud signaali ja sümbolina mitmele publikule. Üks neist on loomulikult Hiina kodune publik. Hiina valitsus tahab anda oma inimestele märku: meie kontrollime Taiwani küsimust, meie püsime rajal, teised ei hirmuta meid, me saame sellega hakkama.

Kuivõrd on Peking valmis oma tahtmise saamiseks – Taiwani taas enda võimu alla toomiseks – kasutama sõjalist jõudu?

Hiina valitsuse sõjalised planeerijad loodetavasti mõistavad tohutut riski, mida selline tegevus praegu kätkeks.