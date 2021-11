Tegu on riigi ladviku uue lähenemisega Hiina ja eriti Kommunistliku Partei ajaloo kaitsmiseks ja ümberkirjutamiseks. Seoses kriminaalkoodeksi muutmisega on Hiina küberruumi amet loonud eraldi telefoni- ja internetiliinid kodanikele, kes soovivad teavitada võime rikkumistest riigi kommunistlike kangelaste vastu. Uus seadus jõustati selle aasta märtsis ja seni on selle alusel karistatud vähemalt 15 inimest, kes partei ajaloo kahtluse alla seavad.