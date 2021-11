Poola pidas öösel piiril kinni 45 agressiivset migranti

«Selle rühma inimesed loopisid kive ja keegi lasi Poola piiriametnike pihta ka pisargaasi. Valgevene julgeolekujõud kasutasid samal ajal nende pimestamiseks lasereid,» ütles ta. Michalska lisas, et 45 inimest peeti kinni ja neil kästi Poola territooriumilt lahkuda.

«Valgevene pool varustab migrante pisargaasiga; on ilmne, et nad ei võtnud seda kaasa oma päritolumaalt,» selgitas ta.

Kokku registreeris Poola piirivalve neljapäeval 255 piiriületuskatset. Aasta algusest on piiriületuskatseid olnud üle 34 000, neist novembris siiani enam kui 6000, oktoobris kokku ligi 17 300, septembris ligi 7700 ja augustis, mil kriis algas, üle 3500.

Michalska sõnul on katseid kokku küll vähem kui eelmisel kuul, kuid need on järjest agressiivsemad.