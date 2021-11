Venelased umbusaldasid vaktsiine juba Katariina II ajal

Vene kunstile spetsialiseerunud MacDougalli oksjonimaja pani reedel kirja ja Katariina portree Moskvas välja, enne kui need Londonis müüki lähevad.

Seni erakollektsioonis olnud esemed on Moskva galeriis huvilistele näha 30. novembrini. Londoni oksjon on 1. detsembril.

«Üks kõige tähtsamaid ülesandeid peaks olema kaitsepookimine rõugete vastu, mis, nagu me teame, teevad palju häda, eriti lihtrahva hulgas,» kirjutab Katariina krahv Pjotr Rumjantsevile.

«Tänapäeva tingimustes peaksime me Katariina üle uhkust tundma,» ütles oksjonimaja kaasdirektor ja vene kunsti asjatundja Jekaterina MacDougall neljapäeval ajakirjanikele.

President Vladimir Putin on enda sõnul Covid-19 vastu vaktsineeritud kodumaise Sputnik V-ga, aga koroonapandeemia oli kestnud juba kuid, kui ta seda teha lasi ja talle on ette heidetud, et vaktsineerimine ei toimunud telekaamerate ees.