California maastikupõlengud hävitasid mitu tuhat hiigelsekvoiat

Need hiigelsekvoiad moodustavad viis protsenti kõigist sekvoiadest kogu planeedil. Aasta varem hävis neid tulekahjudes 14 protsenti ehk 7500 - 10 400.

«Kainestav reaalsus on see, et oleme näinud veel üht tohutut kaotust nende ikooniliste puude populatsioonile, mida ei saa asendada paljude põlvkondadega,» ütles Sekvoia ja Kings Canyoni rahvusparkide juhtivametnik Clay Jordan.