Viinis protestisid tuhanded inimesed sulgemismeetmete vastu

Austria valitsus on ka teatanud, et alates 1. veebruarist on vaktsineerimine kõigile kohustuslik.

Austrias on 8,9 miljonist elanikust täielikult vaktsineeritud ligi 66 protsenti, mis on veidi alla Euroopa Liidu keskmise 67 protsendi.

Kantsler Alexander Schallenberg palus reede õhtul kõigilt vaktsineerituilt vabandust ja ütles, et ka tema arvates ei ole õiglane, et nad peavad kannatama uute piirangute all, ehkki on teinud omalt poolt kõik viiruse leviku takistamiseks.