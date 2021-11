Rinkēvičs: NATO-s on konsensus Balti riikide julgeoleku osas

Ministri sõnul võib selles näha sümboolset žesti, et kõik NATO liikmed on võrdsed ja mingit erinevust «uute» ja «vanade» liikmesriikide vahel ei ole.

Rinkēvičs rõhutas, et NATO välisministrite kohtumise päevakava on mahukas ning see näitab ka, kui palju on viimase 15 aasta jooksul erinevad riskid kasvanud. Ministri sõnul on NATO ilmselt palju rohkem mures nii liikmesmaade kaitsmise kui ka laiemate globaalsete väljakutsete pärast, kui see oli 15 või 20 aastat tagasi.