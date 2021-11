Soomes käib arutelu Vene piirile tara rajamise üle

Teema tõusis esile pärast seda, kui opositsiooniliige, endine siseminister Kai Mykkänen Koonderakonnast väljendas usutluses väljaandele Demokraatti soovi, et valitsus peaks idapiirile piiritara rajamist arutama, teatas avalik-õigusliku ringhäälingu Yle portaal.

Poliitik osutas, et pärast Lähis-Idast pärit ebaseaduslike migrantide tungimist Valgevene kaudu Euroopa Liidu piirile on hakatud selliseid tõkkeid ehitama Poolas, Leedus ja Eestis.

Soome piirivalve kagupiirkonna asejuht Jukka Lukkari leidis usutluses Ylele, et piiritara rajamine kogu piiri ulatuses pole otstarbekohane, kuid piiripunktide läheduses võib see olla õigustatud. See aga eeldaks poliitilist otsust.