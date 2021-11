La Palma vulkaanituhk seiskas taas lennuliikluse

Vulkaan hakkas purskama 19. septembril ja sellest ajast saadik on lennud Kanaari saarte hulka kuuluval La Palmal tihti häiritud.

85 000 elanikuga saarel pole keegi vulkaani tegevuse tõttu elu kaotanud, kuid see on kaasa toonud enam kui 7000 inimese evakueerimise ning mõned hooned on laavavoogude alla jäänud.