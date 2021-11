Poola: piirikriis on 30 aasta suurim katse Euroopat destabiliseerida

Valgevene president Aleksander «Lukašenka algatas ELi vastu hübriidsõja. See on 30 aasta suurim Euroopa destabiliseerimise katse. Poola ei allu väljapressimisele ja teeb kõik, et kaitsta ELi piire», kirjutas Morawiecki Twitteris.

Ta ühendas Twitteri säutsu videoavaldusega, milles hoiatas, et «täna on sihtmärk Poola, kuid homme on see Saksamaa, Belgia, Prantsusmaa või Hispaania».

Morawiecki lisas, et Lukašenkal on «tagatoa toetus» Vene presidendilt Vladimir Putinilt.

Poola peaminister on pühapäeval visiidil Balti riikides ning järgmisel nädalal külastab teisi Euroopa Liidu liikmesriikide pealinnu.

Morawiecki ütles Tallinnas kohtumisel Eesti peaministri Kaja Kallasega, et Poola on silmitsi uut tüüpi sõjaga, kus relvadena kasutatakse nii migrante kui ka valeinfot. «Lähis-Idast pärit inimesi kasutatakse inimkilbina, samuti on kunstlikult eskaleeritud energiakriis,» ütles Poola valitsusjuht, lisades, et tegemist on hübriidsõjaga ning surve ELi idapiirile kasvab.

«Seetõttu ongi vaja teha tihedat koostööd, nagu Eestiga,» ütles Morawieck, tänades Eestit toetuse ja abi eest.

Poola peaminister lisas, et tema valitsus on migratsioonikriisi foonil valmis karmistama sanktsioone Valgevene suhtes, seal hulgas sulgema piiripunktid peatamaks kaupade vedu.

Morawiecki sõnul tekitab muret «Valgevene sõjaväelaste tegevus, mis võib viia olukorra teravnemiseni».