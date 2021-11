Ukraina luureülem: Venemaa valmistub ründama jaanuari lõpul

Luureülem märkis, et tänavu toimunud Venemaa suurõppus Zapad-21 näitas, et Venemaa suudab üheaegselt kohale paisata 3500 dessantväelast ning eriväelast.

Luureülem lisas samas, et sellistele rünnakutele eelneb terve rida psühholoogilisi operatsioone, mis on Ukraina destabiliseerimise eesmärgil juba käimas. Muu hulgas toimuvad Kremli mahitusel Covid-19 vaktsineerimise vastased meeleavaldused. Budanov avaldas intervjuus veendumust, et migrantide tulvast tingitud piirikonflikti Poola ja Valgevene vahel võib samuti pidada sõjalise sissetungi eelmänguks.

Ideaalis suudaksid Ühendriigid mistahes Venemaa rünnakut pidurdada, seda just täiendava sõjalise abi ning diplomaatilise ja majandusliku surve kaudu, leiab Budanov. See tähendaks muu hulgas ka Venemaa vastaste sanktsioonide karmistamist ning Venemaa pangaarvete blokeerimist.

«Mitte ühelgi riigil peale Ukraina pole avalikku sõda Venemaaga. Aga meil on juba seitse aastat. Seepärast leiamegi, et USA peaks andma meile kõik, mida me varem pole saanud. Ja kohe nüüd. Praegu on selleks sobiv aeg, sest pärast on juba liiga hilja,» resümeeris Budanov.