Tuneesia tõkestas üle 200 migrandi katse Itaaliasse jõuda

Läinud kuu lõpus teatas Tuneesia rannavalve, et nurjas kuus lahkumiskatset ja päästis 125 Euroopasse suunduvat migranti, neist 112 Sahara-tagusest Aafrikast.

ÜRO pagulasameti andmeil on aasta algusest õnnestunud Itaaliasse jõuda enam kui 58 800 põgenikul, valdaval enamikul neist meritsi.

Üle 1300 inimese on hukkunud või kadunud, üritades ületada Vahemerd sooviga jõuda eelkõige Itaaliasse, Hispaaniasse ja Kreekasse.

Tuneesia on peamine lähtekoht potentsiaalsetele migrantidele, kes loodavad ohtlikku mereteed pidi Euroopasse jõuda.

Inimõigusrühmituse FTDES andmeil on Tuneesia rannavalve selle aasta üheksa kuu jooksul kinni pidanud umbes 19 500 Vahemerd ületada üritanud inimest.

Ta ütles, et suundumus on kiirenenud pärast seda, kui juunis loodi Rooma ja Tunise vahel otseside, et koordineerida jõupingutusi ebaseadusliku sisserände vastu ja jagada teavet.