Tšiili presidendivalimised näitasid riigi poliitmaastiku lõhestatust

Tšiillased käisid valimisurnide juures neljandat korda 18 kuu jooksul, et sedapuhku valida riigipead, kes on ametis ajal, kui riik koostab oma esimest diktatuurijärgset põhiseadust.

Riigis kestavad teist aastat ulatuslikud võrdõiguslikkust nõudvad meeleavaldused. Kõrvale on tõrjutud traditsioonilised erakonnad, kes on ajanud neoliberaalset poliitikat, millele on omistatud Tšiili suhteline rikkus, kuid keda on kritiseeritud vaeste ja töölisklassi hülgamise eest.