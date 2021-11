Rootsi parlament hääletab Magdalena Anderssoni peaministriks saamise üle kolmapäeval

Koalitsioonipartnerid rohelised ja Keskpartei on juba kinnitanud oma toetust 54-aastasele Anderssonile. Vasakpartei nõuab toetuse eest kokkulepet pensionitõusuks.

«Sotsiaaldemokraadid ja rohelised on mõistagi valmis arutama madalaima pensioni saajate olukorra edasist parandamist,» ütles Andersson ühisel pressikonverentsil parlamendi spiikri Andreas Norléniga. «Küsimus on selles, kui kaugele on võimalik minna.»