Vseviov: Lukašenka eesmärk on luua segadust ja lõhestada

Kuigi viimastel päevadel on olukord Valgevene-Poola piiril pisut rahunenud, on lõplikke järeldusi vara teha, märkis Vseviov. Tema hinnangul on hübriidrünnaku eesmärk Poola ehk samas ka Euroopa Liidu piiril selgitatav kolme osaga.

«Meie poliitika on olnud selle vastu selgust luua, ühtsust demonstreerida ja näidata, et selline ründamine päädib vaid sanktsioonide karmistamisega. Nüüd on terve rida otsuseid tehtud, Euroopa Liidu välisministrid on andnud poliitilise mandaadi täiendavatele sanktsioonidele, töö selle kallal käib. Ma möönan, et eetrisse tuleb ka üksjagu müra, aga ma soovitan keskenduda sellele, mida me reaalselt teeme sammude näol,» rääkis ta.