Rünnakus sai viga veel 48 inimest. Nende seas oli mitmeid lapsi., kellest kõige noorem oli kolme aastane. Kümme last vajavad praegu ravi intensiivraviosakonnas. Ametnike hinnangul on tegu Wisconsini osariigi lähiajaloo enim lapsohvreid nõudnud sündmusega. Arstide sõnul said mõned lapsed mitu luumurdu ning kannatasid raskete peavigastuste käes, vahendab BBC.