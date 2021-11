Paet: erinevad meetmed peavad takistama Lukašenka uusi kuritegusid

«Lukašenka kuritegeliku režiimi olemus on saanud kinnituse ka nende jaoks, kes seni veel milleski kahtlesid,» ütles Paet oma sõnavõtus. «Lukašenka ei pea inimelusid millekski. Seda ta ka värskelt tõestas, pettes ja manipuleerides tuhandeid inimesi oma kodunt lahkuma ja Valgevenesse reisima lootusega, et sealt läheb otsetee Euroopasse.»

Paet rõhutas, et selline inimeludega manipuleerimine kõlab ja näib kui tõsine rahvusvaheline kuritegu. «Seetõttu peavad Lukašenka tegevusele oma hinnangu andma rahvusvahelised õigusorganid ja ka ÜRO,» ütles ta.

«Uued sanktsioonid Valgevenele on vältimatud ja peavad muuhulgas olema suunatud riikliku lennufirma Belavia vastu, kes otseselt osales ja osaleb inimkaubanduses,» ütles Paet. See peab tema hinnangul tähendama Euroopa Liidu firmadele kuuluvate lennukite tagasivõtmist Belavialt ja lennukite varuosade täielikku müügikeeldu Valgevenele. «Ainult erinevate meetmete koostoimes on võimalik ära hoida Valgevene diktaatori järgmist hullust ja kuritegu,» lisas ta.