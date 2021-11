NASA saatis kosmoseaparaadi asteroidi kurssi muutma

«Asteroid Dimorphos, siit me tuleme!» hoiatas NASA Twitteris.

Eksperimendi eesmärk on muuta pisut asteroid Dimorphose trajektoori. Dimorphos on umbes 160-meetrise läbimõõduga «kuu», mis tiirleb ümber suurema asteroidi nimega Didymos. Mõlemad koos tiirlevad ümber päikese.

Kokkupõrge peaks aset leidma 2022. aasta sügisel, kui asteroidisüsteem on Maast 11 miljoni kilomeetri kaugusel ehk lähimas punktis, kuhu see iial jõuab.

Tegemist on katsega ja tegelikult Dimorphos Maad ei ohusta.

See kuulub aga nn maalähedaste objektide (Near-Earth Object – NEO) hulka, mis jõuavad meie planeedist kuni 48 miljoni kilomeetri kaugusele.

Selliseid maalähedasi asteroide on teada umbes 10 000, aga järgmise 100 aasta jooksul ei põrka ükski neist Maaga kokku. Teadlased arvavad aga, et umbes 15 000 samalaadset asteroidi on veel avastamata.