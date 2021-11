Trump sõnas, et tunneb uhkust auväärse dan ehk musta vöö kandjaks saamise üle, lisades, et Taekwondo on enesekaitseks suurepärane võitluskunst. Vöö üleandmise tseremoonia leidis aset ruumis, kus taustal rippus pilt Trumpi ja Põhja-Korea diktaatori Kim Jong-Uni vahelisest kohtumisest, kus omavahel kätt suruti.