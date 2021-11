Intervjuus BBCle jäi kantsler Schallenberg enda otsusele kindlaks. «Praegu on meil 66 protsenti elanikkonnast vaktsineeritud. Seda on liiga vähe,» ütles ta. «Tahame vältida riigi pidevalt lukku panemist ning ainus viis seda teha on läbi vaktsineerimise.»