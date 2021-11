Saksa sotsid, rohelised ja liberaalid sõlmisid koalitsioonileppe

Tema sõnul on järgmise valitsuse välispoliitika võti suveräänne Euroopa. «Meie kui majanduslikult tugeva ja rahvarohke riigi ülesanne Euroopa südames on võimaldada ja edendada seda suveräänset Euroopat,» lausus Scholz.

Suhteliselt kiiresti sündinud koalitsioonilepe tuleb ilmselt kergendusena rahvusvahelistele partneritele, kes pelgasid, et Saksamaa võib jääda halvatuks ajal, mil Euroopa seisab silmitsi nii uue koroonalaine kui Valgevene kriisiga.

Uue koalitsiooni kiiret loomist on aina häälekamalt nõutud ka Saksamaal, et seista vastu neljandale koroonaviiruse lainele, mis on täitnud riigi haiglad ja viinud üha uute nakkusrekorditeni.