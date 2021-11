Rootsi peaministriks valitud Andersson astus mõni tund hiljem tagasi

«Kehtib põhiseaduslik tava, et koalitsioonivalitsus peab ühe erakonna lahkumisel tagasi astuma,» ütles sotsiaaldemokraat Andersson ajakirjanikele.

«Ma ei taha juhtida valitsust, mille legitiimsus seatakse kahtluse alla,» märkis ta, lisades, et loodab saada hiljem sellele ametikohale uuesti valitud.

Rootsi süsteemi kohaselt ei vaja peaministrikandidaat parlamendi enamuse toetust, vaid, et enamus ehk vähemalt 175 ei oleks vastu.

Kuid Keskpartei teatas, et kuigi nad ei vastusta Anderssoni peaministrihääletusel, võtavad nad järeleandmiste tõttu vasakpoolsetele tagasi oma toetuse valitsuse eelarvelt.

Hoolimata sellest, et Rootsi on pikka aega seisnud soolise võrdõiguslikkuse eest, pole riigis kunagi olnud peaministriks naist. Kõigis teistes Põhjamaades – Norras, Taanis, Soomes ja Islandil – on valitsusi juhtinud naised.