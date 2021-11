Postimees Strasbourgis ⟩ Euroopa maad aitavad maailma endale kõlbmatute vaktsiinidega

Näiteks märkis hakatuseks eesistujariigi Sloveenia välisminister Anže Logar, et kellelgi pole turvaline enne, kui kõigil on turvaline. «On esmatähtis tagada kõige haavatavamate inimeste vaktsineeritus madala ja keskmise sissetulekuga riikides ning teha seda taskukohase hinnaga – mitte ainult seepärast, et see on õige asi, mida teha, vaid ka meie enda pärast,» ütles ta.