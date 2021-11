Kohus: Euroopa inimõiguste konventsioon ei ühildu Poola põhiseadusega

Kaleta sõnul on see suurepärane päev Poola õigusriigile ja suveräänsusele ning sellega on «ära hoitud järjekordne katse väljastpoolt ebaseaduslikult Poola süsteemi sekkuda».

Opositsioonilise Kodanikuplatvormi seadusandja Kamila Gasiuk-Pihowicz kritiseeris otsust ja ütles, et ECHR on aidanud tuhandeid poolakaid.

Advokaadi väitel on koda tegelikult poliitiline organ, mille eesmärk on maha suruda igasugune kohtunikkonna vastuseis Poola õigussüsteemi reformimisele.

Poola valitsus on väitnud, et reform on vajalik korruptsiooni juurimiseks. EL leiab, et see õõnestab õigusriiki ja demokraatiat.