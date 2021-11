Hiina peatas Leedus viisade väljastamise

Hiina viis diplomaatilised suhted Leeduga läinud nädalal madalamale tasemele, kuna Taipei avas Vilniuses esinduse Taiwani nime all.

Hiina on nime «Taiwan» igasuguse ametliku kasutamise vastu, sest kardab, et see suurendab saare legitiimsust rahvusvahelisel tasandil.