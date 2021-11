AK ⟩ Bosnia serblaste liider vehib tikuga püssirohutünni ääres

Bosnia serblaste politsejõud korraldasid oktoobri lõpus õppusel õppuse Jahorina mäel otse Serblaste Vabariigi ning Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsiooni piiril. Just sellelt mäelt pommitasid serblaste väed 1992–1995 aastani kestnud Sarajevo piiramise ajal linnas lõksus olevaid inimesi. FOTO: AP/Scanpix

Bosnia ja Hertsegoviina serblaste juhi Milorad Dodiku väitele, et ka 26 aastat pärast sõja lõppu on tegu äpardunud riigiga, kirjutab alla suur osa selle elanikke, kuid just aina lootusetuma poliitilise, majandusliku ja ühiskondliku ummiku tõttu mõjuvad marurahvusliku poliitiku viimatised ähvardused serblaste oma armee ja teiste eraldi struktuuride loomisest relvatäristamise eelmänguna.